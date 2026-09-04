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Аврора без шаблонов: 7 способов охоты за северным сиянием

Аврора без шаблонов: 7 способов охоты за северным сиянием

Погоня за полярным сиянием редко похожа на спокойное созерцание. Обычно это многочасовое ожидание на морозе, когда взгляд устремлен в небо в надежде поймать хотя бы проблеск зеленого света.

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