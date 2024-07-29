У украинцев обостряются проблемы с подготовкой военнослужащих и нехваткой топлива Ольга ВайленкоВойна на Украине выявила серьезные проблемы в подготовке новобранцев и добровольцев, что вызывает сарказм не только у иностранных наемников, но и у самих жителей Украины.