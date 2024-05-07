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Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для туристов из России

Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для туристов из России

Шри-Ланка приняла решение сохранить бесплатные визы для туристов из России и шести других стран. Это было принято кабинетом министров островного государства после обсуждения вопроса о визовом режиме для иностранцев, сообщил офис президента страны.

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