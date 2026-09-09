«Неужели я не заслужил быть гражданином РФ»: участник СВО, удостоенный госнаграды, не может получить российский паспорт

Соотечественник из Таджикистана, 42-летний Сергей Латыпов, почти год воевал штурмовиком в зоне СВО на Авдеевском и Покровском направлениях.
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Это какое -то чиновничье скотство ,матерь божия ...Когда закончится этот чиновничий беспредел...Каким -то чурбанам дают гражданство сразу ,а здесь участник БД.Это вообще за рамками здравого смысла ....Вопрос к Путину :" Ваши слова имеют вес для чиновников или просто пустой звук ?"
коррупция чиновников разрушает страну
Какие сволочи эти чиновники!? Продавать налево и направо паспорта мигрантам, это у них быстро. А русского мужика, воевавшего за Россию, с ранением, отца двоих детей-сирот, сейчас будут мурыжить, вымогая у него деньги за оформление гражданства. Опять нужно Александру Ивановичу вмешиваться. Куда ни кинь, везде только на него надежда среди этой сволочной системы созданной чиновниками. Нашей "задумчивой" Думе до настоящих соотечественников дела нет. Для них "соотечественники" - миллионы диких ваххабитов-азиатов.