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«Хаас» подтвердил Хюлькенберга и Магнуссена на сезон-2024

Состав «Хааса» не изменится в следующем году. Команда подтвердила, что в сезоне-2024 продолжат выступать Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен.

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