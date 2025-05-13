Рост Ethereum, подкрепленный спотовым спросом, а не кредитным плечом — оптимистичный признак?

Индекс ставки финансирования служит важным индикатором настроений на рынке фьючерсов. В устойчивом бычьем тренде он обычно растёт постепенно, отражая увеличение спроса как в спотовом, так и в производном сегментах.
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