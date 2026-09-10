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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лиам Лоусон о мнении Ферстаппена: «Болидами не стало проще управлять, поскольку они теперь сложнее»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон , который на Гран-при Испании выступит за «Ред Булл», оценил заявление Макса Ферстаппена .

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