Будет высажено более 400 елей На территории Ивановского пятачка в Отрадном стартовала акция «Сад памяти», в рамках которой губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и волонтеры высаживают более 400 елей, формируя геоглиф «ПОБЕДА».
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