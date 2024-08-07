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Артемий Лебедев решил извиниться перед Мизулиной за свои громкие слова

Артемий Лебедев решил извиниться перед Мизулиной за свои громкие слова

Блогер, узнав о поданном иске, поспешил попросить прощениеНеделю назад Юрий Дудь* опубликовал интервью с Артемием Лебедевым, в ходе которого он назвал работу Лиги безопасного интернета "инфотерроризмом".

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