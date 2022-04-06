В Удмуртии сотрудниками полиции изъято 38000 пачек немаркированных табачных изделий

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике в результате оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность троих жителей Удмуртии к хранению и сбыту немаркированных табачных изделий.
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