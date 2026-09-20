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ФедералПресс

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Названа явка в Якутии на 15 часов в последний день выборов

Названа явка в Якутии на 15 часов в последний день выборов

ЯКУТСК, 20 сентября, ФедералПресс. Центризбирком Якутии опубликовал данные по явке на 15:00 20 сентября.

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