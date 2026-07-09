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Сотрудник СУ СК России по Ивановской области провел практическое занятие для воспитанников подшефного детского дома «Звездный»

Сотрудник СУ СК России по Ивановской области провел практическое занятие для воспитанников подшефного детского дома «Звездный»

В рамках работы по правовому просвещению подрастающего поколения и патриотическому воспитанию старший следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области провел практическое занятие для воспитанников подшефного детского дома «Звездный».

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