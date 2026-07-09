Сотрудник СУ СК России по Ивановской области провел практическое занятие для воспитанников подшефного детского дома «Звездный»

В рамках работы по правовому просвещению подрастающего поколения и патриотическому воспитанию старший следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области провел практическое занятие для воспитанников подшефного детского дома «Звездный».
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