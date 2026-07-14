Дешёвый Patriot за год: кто платит за европейский щит

Семьсот тысяч долларов против почти четырёх миллионов, десять стран и дедлайн в двенадцать месяцев — в Париже подписали декларацию о «дешёвом европейском Patriot», вот только за красивой цифрой прячется не ракета, а распределение ролей в оборонном заказе на годы вперёд.