Дешёвый Patriot за год: кто платит за европейский щит

Семьсот тысяч долларов против почти четырёх миллионов, десять стран и дедлайн в двенадцать месяцев — в Париже подписали декларацию о «дешёвом европейском Patriot», вот только за красивой цифрой прячется не ракета, а распределение ролей в оборонном заказе на годы вперёд.
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