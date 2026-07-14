НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 824 подписчика

Дешёвый Patriot за год: кто платит за европейский щит

Дешёвый Patriot за год: кто платит за европейский щит

Семьсот тысяч долларов против почти четырёх миллионов, десять стран и дедлайн в двенадцать месяцев — в Париже подписали декларацию о «дешёвом европейском Patriot», вот только за красивой цифрой прячется не ракета, а распределение ролей в оборонном заказе на годы вперёд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии