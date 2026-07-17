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Газета «Культура»

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Глава Псковской области обсудил с Валерием Гергиевым совместные проекты в регионе

Глава Псковской области обсудил с Валерием Гергиевым совместные проекты в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с художественным руководителем и директором Государственного академического Мариинского театра, генеральным директором Большого театра Валерием Гергиевым.

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