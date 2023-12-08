Самолёт S7 с горящими двигателями экстренно сел в Новосибирске

Никто из пассажиров не пострадал.фото: t.me/vm_sut--> Самолёт Boeing-737 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту вылета в Новосибирске, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии