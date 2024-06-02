Кети Топурия похвасталась своим беременным животом (видео)

Певица Кети Топурия не может нарадоваться своим интересным положением. В социальных сетях солистка группы «А’Студио» активно демонстрирует свою беременность, показывая заметно округлившийся живот в обтягивающих платьях.
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