Старцы о XXI веке: духовный щит России в эпоху перемен Ирина ВальковаВ современном мире, полном политических, социальных и моральных потрясений, многие россияне всё чаще обращаются к духовному наследию старцев — православных подвижников, чьи пророчества и наставления воспринимаются как компас в море неопределённости.