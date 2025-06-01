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Старцы о XXI веке: духовный щит России в эпоху перемен

Старцы о XXI веке: духовный щит России в эпоху перемен

Старцы о XXI веке: духовный щит России в эпоху перемен Ирина ВальковаВ современном мире, полном политических, социальных и моральных потрясений, многие россияне всё чаще обращаются к духовному наследию старцев — православных подвижников, чьи пророчества и наставления воспринимаются как компас в море неопределённости.

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