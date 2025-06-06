Маск после конфликта с Трампом поддержал идею импичмента в отношении президента

Американский бизнесмен, поработавший несколько месяцев в Белом доме Илон Маск после публичного конфликта с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом поддержал идею импичмента в его отношении.
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