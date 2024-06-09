Орбан заявил, что урегулирование по Украине зависит от выборов в Европе и США

Победа миролюбивых сил на выборах в Европе и США поспособствует урегулированию украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан журналистам в избирательном участке после голосования на выборах в Европарламент 9 июня.
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