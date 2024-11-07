Музыкальная школа №10 в Новосибирске готовится к открытию в 2025 году

Музыкальная школа №10 в Новосибирске может справить новоселье в 2025 году. Строительство нового четырехэтажного здания на улице Терешковой началось в 2023 году, и в настоящее время специалисты занимаются внутренней отделкой, монтажом инженерных систем и строительством амфитеатра.