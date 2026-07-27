Журналист Губерниев высказался о полноценном возвращении российских фигуристов

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, раскрыл, стоит ли на сегодняшний день ждать полноценного возвращения российских фигуристов на международную арену.