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Газета.ру

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Журналист Губерниев высказался о полноценном возвращении российских фигуристов

Журналист Губерниев высказался о полноценном возвращении российских фигуристов

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, раскрыл, стоит ли на сегодняшний день ждать полноценного возвращения российских фигуристов на международную арену.

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