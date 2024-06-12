Почему нет ничего выше в этом мире, чем отношение человека к человеку

О чём спектакль Молодой дворянин Дмитрий Нехлюдов ведёт беззаботную светскую жизнь. Однажды он оказывается в суде в качестве присяжного, где узнает в обвиняемой по делу об убийстве свою юношескую любовь Катю Маслову.
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