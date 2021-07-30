Политика как она есть

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«Это банальная жадность»: "Мелкий пакостник" Грудинин вновь пытается ОБМАНУТЬ граждан

«Это банальная жадность»: "Мелкий пакостник" Грудинин вновь пытается ОБМАНУТЬ граждан

Артем Игнатенко - адвокат Ирины Грудининой, супруги Павла Грудинина - в нашем Стриме! .

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Евгений Иванов
Клубникин крыса
nyha
кто-бы говорил ...только не ишак коунрадский...
Галина Назарова
жадная, ненасытная. брехливая крыса
Виктор Томилин
Не берусь защищать Грудинина, не знаю тонкостей предъявляемых к нему претензий. Удивляет другое - как только начинается очередная предвыборная компания в России, будь то выборы в госдуму, или выборы президентские, возобновляется "творческий понос" у различных писак в отношении Грудинина и КП РФ. В период между выборами эти писаки "как в рот воды набрали", молчат. Это наталкивает на мысль, что это заказные процессы, направленные на то, чтобы у коммунистов отобрать голоса на выборах. Вспоминаются слова Зюганова на заседании центризбиркома, где Грудинина "вычеркнули" из списка КП РФ на выборы. Он сказал, что определенные силы с использованием бандюков пытаются отжать у Грудинина процветающий совхоз, который поставил на ноги Грудинин. Тут кстати оказался семейный скандал с бывшей женой Грудинина, которая из мести решила напакостить бывшему мужу. Потивно все это читать, слушать и видеть. А мы еще про проблемы США на выборах говорим!
Галина Назарова
скандал с бывшей женой Грудинина, которая из мести решила напакостить ....Паренек. не напакостить. а РАЗДЕЛИТЬ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ в РФ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СОВМЕМТНО НАЖИТОЕ ИМУЩЕСТВО.....долю СВОЮ СЕБЕ вернуть, сечешь фишку????
Pawel Polistchuk
Галя, а вот именно это Вите по-барабану. У него свои "понятия" для правильного раздела имущества. "Делитель" хренов!!!
Владимир Самойленко
ну ежели ты не видишь материалов по грудинину между выборами, то это не значит шо суслика нет. читай внимательно прессу и сми и будет тебе щастя.
Сергей Чернов
Мелкий ли пакостник Грудинин - вопрос спорный.Зато глобальных пакостников видно невооруженным глазом.
larsen
Грудинин не мелкий пакостник, а КРУПНЫЙ АФЕРИСТ !!!
Серж Прологов
Ну если тупое лохарьё готово обманываться вновь и вновь, если дегенераты пишут (потому что ТАК ДУМАЮТ!): "Ой, вы посмотрите как зюгандон рапропагандировал сиськина - развернул буржуина в коммуняки!" - ПУСТЬ ОБМАНЫВАЕТ! Интересно сколько долбодятлов внесло свои копейки в "фонд сисьгинина"?
Александр Сергеев
ВООБЩЕ, что происходит в России !? ЗЮГАНОВ и вся его ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ партия КПРФ против России, может ещё позицианировать себя, как "НАРОДНАЯ" выдвигает ВОРОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ, таких как ГРУДИНИН, БОНДАРЕНКО, КАШИН, РАШКИН ПЛАТОШКИН и других, в РУКОВОДЯЩИЕ органы России - это уже БЕСПРЕДЕЛ !!! ВЛАСТЬ России ОБЯЗАНА не допустить этотго. ХВАТИТ уже ПРЕДАТЕЛЬСТВА со стороны КПРФ и личгно со стороны ЗЮГАНОВА. Надо закрыть КПРФ, а ЗЮГАНОВА ПОСАДИТЬ, вместе с ГОЛУБЯМИ, которые он забрал у одного из своих старателей.
Виктор Михайлов
Что-то неладное творится в доме Зюганова . Чего уцепился за меченного Грудинина ? Задолжал что-ли ? Лучше бы попёр из руководства Рашкина - двурушника !
Александр Сергеев
ГРУДИНИН ВОР. И ещё этот ВОР рассуждает о ВЛАСТИ и находит соперников в лице губернатора ВОРОБЬЁВА,. У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !?
Yury Khartovski
Удивляет знание хозяйства Грудинина и ненависть к компартии. СССР под ее правлением был могучим государством, выдержал много испытаний, одержал победы над внешними врагами... А вот с внутренними не справилась партия. Много лукавых, говоря правильные слова, проникли в нее... Сегодня вся эта сволочь побросала партбилеты и переметнулась в другую властную партию. В компартии таких практически не осталось... Она очистилась... А Вы, противник КПРФ, за какую партию ратуете?
larsen
100 % - согласен !
Наталия Курицына
Да нет у грудинина и 15% совхоза. А есть у него ЗАО "Совхоз им. Ленина". Обычное частное хозяйство. Чувствуете разницу. Название у него такое " Совхоз им. Ленина", а не принцип ведения хозяйства как совхоза. И грудинин обычный капиталист-аферист. , а не директор совхоза.А в остальном все верно.. Удивляет одно: у нас что люди настолько неграмотны, что не понимают в чем разница. А если понимают, то по каким соображениям голосуют за него? Если он так неприкрыто лжет. ? Даже про офшоры знать не надо. Что, хотят чтобы эта сволочь и Россию , как те земельные участки, распродала? Коммунист-капиталист, офигеть....
Александр Сергеев
Наталия Курицына, всё правильно.. ВООБЩЕ, что происходит в России!? ЗЮГАНОВ и вся его ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ партия КПРФ против России может ещё позицианировать себя, как "НАРОДНАЯ", выдвигает ВОРОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ, таких как ГРУДИНИН, БОНДАРЕНКО, КАШИН, РАШКИН ПЛАТОШКИН и других, в РУКОВОДЯЩИЕ органы России - это уже БЕСПРЕДЕЛ !!! ВЛАСТЬ России ОБЯЗАНА не допустить этотго. ХВАТИТ уже ПРЕДАТЕЛЬСТВА со стороны КПРФ и личгно со стороны ЗЮГАНОВА.
Nikolay Kuchkov
Сергеев -вор,у него сплошной криминал...Зачем клевещите.Сергеев,или вы-бот!?
Александр Сергеев
Nikolay Kuchkov,хватит уже врать вам всем СТАОРАТЕЛЯМ КПРФ. КПСС ПРЕДАЛИ и СССР в т.ч. Сейчас за Россию взялисмь. Мы этого не допустим.
Николай Титов
Афтар искажает факты - Грудинин не мелкий, хотя и пакостник.
Александр Лагуткин
Компартия приговорила себя ещё в конце 80-х руками членов Политбюро, ЦК, и Генсека. Никто не сделал больше для уничтожения авторитета Компартии и извращения изначальных идей социализма как Горбачев, Ельцин, Яковлев, Шеварнадзе и пр. Если в руковдство партией могут попадать такие деятели, то такая партия обречена. Это не относится к самой идее справедливого общества. Просто человечество до справедливого общества ещё не доросло. Может лет через 500-1000... Как знать...
Юрий кокин
Других предателей поближе не замечаете?
Ирина
Какой же мелочный и злопамятный Путин . Только за то ,что он увидел перед последними выборами Президента РФ быстро растущую популярность Грудинина ,он 3 года натравливает на него своих платных злобных шавок на ТВ ,в СМИ ,в Интернете ,своих едроссов ,свои репрессивные органы ,хочет вообще уничтожить "совхоз имени Ленина ". И устроил очередное "шоу "-из всех кандидатов на места в Госдуму ,только у одного Грудинина проверили -есть ли у него счета за границей ,и притащили какую-то "филькину грамоту " без печатей и подписей .
евгений кузин
Какая же ты дура,убогая!принимай галоперидол, может вернёшься в этот мир из псевдокоммунистических грёз.
Mirzakhanov Gary
Я за Путина, но Грудинина явно травят: сколько исков и проверок. Это что нормально?! Он незаурядная личность, не то что Навальный!
Valentina Fortuna
grudinin takoi ze kak navalnyi.
Ирина
Для Путина -да . Путин боится лидеров как для "левых ", так и для врагов коммунистов ,изображающих оппозицию .
евгений кузин
Да кто вас боится,убогих?😂
Дмитрий Демочкин
это печаль(
Владимир Иванов
Я так понимаю, что Владимир Владимирович Путин -тоже человек не бедный. Один домишка в Геленджике за 100 миллиардов зашкаливает. А он у Путина не один...К тому же у поотобрали миллиарды у Грудинина....Найдите другой аргумент. Володин на одних своих перелетах хрен знает сколько сотен миллиардов государственных денег издымил. Так что знаете, не убедительно. Пусть Грудинин идёт в Думу. Лично я проголосую за табуретку, лишь бы не за Единую Россию. Сколько же они гадостей сделали, не один компьютер не сосчитает, задымит....
евгений кузин
Меньше слушать Анального надо!это насчёт Геленджика.а насчёт гадостей,КПРФ все девяностые в Думе в большинстве была,так что по поводу гадостей-это туда вопросы.а голосовать можно за кого угодно,только не надо думать,что рашкины,бондаренки и грудинины лучше едра.
Анатолий Федоров
Пакостники и не мелкие те, кто поддерживает власть олигархов и разрушителей страны.
Villi sherbak
Скажи и как у тебя в башке уживаются властные олигархи наряду с клубничным олигархом Грудининым.
Александр Сергеев
"Мелкий пакостник" Грудинин вновь пытается ОБМАНУТЬ граждан» ГРУДИНИН ВОР. И ещё этот ВОР рассуждает о ВЛАСТИ и находит соперников в лице губернатора ВОРОБЬЁВА,. У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !? ВООБЩЕ, что происходит в России!? ЗЮГАНОВ и вся его ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ партия КПРФ против России может ещё позицианировать себя, как "НАРОДНАЯ", выдвигает ВОРОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ, таких как ГРУДИНИН, БОНДАРЕНКО, КАШИН, РАШКИН ПЛАТОШКИН и других, в РУКОВОДЯЩИЕ органы России - это уже БЕСПРЕДЕЛ !!! ВЛАСТЬ России ОБЯЗАНА не допустить этотго. ХВАТИТ уже ПРЕДАТЕЛЬСТВА со стороны КПРФ и личгно со стороны ЗЮГАНОВА.
Александр Сергеев
ГРУДИНИН ВОР. И ещё этот ВОР рассуждает о ВЛАСТИ и находит соперников в лице губернатора ВОРОБЬЁВА,. У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !? СКСергей К→Александр Сергеев26 июля, 11:25 Реально было не так. Российская империя распалась до большевиков в силу внутренних причин. Мировая война и большая коррупция в стране этому способствовали. Рухнула царская власть и наступил в стране большой бардак. Большевики собрали империю обратно. Но в старом виде ее было уже не собрать. Да и зачем? Если она рухнула, то значит было что-то не так в ее устройстве. Ремонтировали большевики и собирали страну как понимали, и как получалось. Многие решения были вынужденными. Глупо на большевиков все вешать. Почему они должны быть умнее остальных? Российскую империю профукали не они... У них может ума не хватило. Но что-то все же сделали...
владимир казарский
Грудинин - российская копия украинского Порошенко. У обоих слова всегда расходятся с делом. И цель в жизни одна - хапнуть как можно больше любыми способами.

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