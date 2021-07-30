«Это банальная жадность»: "Мелкий пакостник" Грудинин вновь пытается ОБМАНУТЬ граждан

Политика как она естьПолитика«Это банальная жадность»: "Мелкий пакостник" Грудинин вновь пытается ОБМАНУТЬ гражданАртем Игнатенко - адвокат Ирины Грудининой, супруги Павла Грудинина - в нашем Стриме! .Вернуться к статье3614НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕИЕвгений ИвановКлубникин крысаNnyhaкто-бы говорил ...только не ишак коунрадский...ГНГалина Назароважадная, ненасытная. брехливая крысаВиктор ТомилинНе берусь защищать Грудинина, не знаю тонкостей предъявляемых к нему претензий. Удивляет другое - как только начинается очередная предвыборная компания в России, будь то выборы в госдуму, или выборы президентские, возобновляется "творческий понос" у различных писак в отношении Грудинина и КП РФ. В период между выборами эти писаки "как в рот воды набрали", молчат. Это наталкивает на мысль, что это заказные процессы, направленные на то, чтобы у коммунистов отобрать голоса на выборах. Вспоминаются слова Зюганова на заседании центризбиркома, где Грудинина "вычеркнули" из списка КП РФ на выборы. Он сказал, что определенные силы с использованием бандюков пытаются отжать у Грудинина процветающий совхоз, который поставил на ноги Грудинин. Тут кстати оказался семейный скандал с бывшей женой Грудинина, которая из мести решила напакостить бывшему мужу. Потивно все это читать, слушать и видеть. А мы еще про проблемы США на выборах говорим!ГНГалина Назароваскандал с бывшей женой Грудинина, которая из мести решила напакостить ....Паренек. не напакостить. а РАЗДЕЛИТЬ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ в РФ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СОВМЕМТНО НАЖИТОЕ ИМУЩЕСТВО.....долю СВОЮ СЕБЕ вернуть, сечешь фишку????Pawel PolistchukГаля, а вот именно это Вите по-барабану. У него свои "понятия" для правильного раздела имущества. "Делитель" хренов!!!Владимир Самойленкону ежели ты не видишь материалов по грудинину между выборами, то это не значит шо суслика нет. читай внимательно прессу и сми и будет тебе щастя.Сергей ЧерновМелкий ли пакостник Грудинин - вопрос спорный.Зато глобальных пакостников видно невооруженным глазом.LlarsenГрудинин не мелкий пакостник, а КРУПНЫЙ АФЕРИСТ !!!Серж ПрологовНу если тупое лохарьё готово обманываться вновь и вновь, если дегенераты пишут (потому что ТАК ДУМАЮТ!): "Ой, вы посмотрите как зюгандон рапропагандировал сиськина - развернул буржуина в коммуняки!" - ПУСТЬ ОБМАНЫВАЕТ! Интересно сколько долбодятлов внесло свои копейки в "фонд сисьгинина"?АСАлександр СергеевВООБЩЕ, что происходит в России !? ЗЮГАНОВ и вся его ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ партия КПРФ против России, может ещё позицианировать себя, как "НАРОДНАЯ" выдвигает ВОРОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ, таких как ГРУДИНИН, БОНДАРЕНКО, КАШИН, РАШКИН ПЛАТОШКИН и других, в РУКОВОДЯЩИЕ органы России - это уже БЕСПРЕДЕЛ !!! ВЛАСТЬ России ОБЯЗАНА не допустить этотго. ХВАТИТ уже ПРЕДАТЕЛЬСТВА со стороны КПРФ и личгно со стороны ЗЮГАНОВА. Надо закрыть КПРФ, а ЗЮГАНОВА ПОСАДИТЬ, вместе с ГОЛУБЯМИ, которые он забрал у одного из своих старателей.ВМВиктор МихайловЧто-то неладное творится в доме Зюганова . Чего уцепился за меченного Грудинина ? Задолжал что-ли ? Лучше бы попёр из руководства Рашкина - двурушника !АСАлександр СергеевГРУДИНИН ВОР. И ещё этот ВОР рассуждает о ВЛАСТИ и находит соперников в лице губернатора ВОРОБЬЁВА,. У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !?YKYury KhartovskiУдивляет знание хозяйства Грудинина и ненависть к компартии. СССР под ее правлением был могучим государством, выдержал много испытаний, одержал победы над внешними врагами... А вот с внутренними не справилась партия. Много лукавых, говоря правильные слова, проникли в нее... Сегодня вся эта сволочь побросала партбилеты и переметнулась в другую властную партию. В компартии таких практически не осталось... Она очистилась... А Вы, противник КПРФ, за какую партию ратуете?Llarsen100 % - согласен !НКНаталия КурицынаДа нет у грудинина и 15% совхоза. А есть у него ЗАО "Совхоз им. Ленина". Обычное частное хозяйство. Чувствуете разницу. Название у него такое " Совхоз им. Ленина", а не принцип ведения хозяйства как совхоза. И грудинин обычный капиталист-аферист. , а не директор совхоза.А в остальном все верно.. Удивляет одно: у нас что люди настолько неграмотны, что не понимают в чем разница. А если понимают, то по каким соображениям голосуют за него? Если он так неприкрыто лжет. ? Даже про офшоры знать не надо. Что, хотят чтобы эта сволочь и Россию , как те земельные участки, распродала? Коммунист-капиталист, офигеть....АСАлександр СергеевНаталия Курицына, всё правильно.. ВООБЩЕ, что происходит в России!? ЗЮГАНОВ и вся его ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ партия КПРФ против России может ещё позицианировать себя, как "НАРОДНАЯ", выдвигает ВОРОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ, таких как ГРУДИНИН, БОНДАРЕНКО, КАШИН, РАШКИН ПЛАТОШКИН и других, в РУКОВОДЯЩИЕ органы России - это уже БЕСПРЕДЕЛ !!! ВЛАСТЬ России ОБЯЗАНА не допустить этотго. ХВАТИТ уже ПРЕДАТЕЛЬСТВА со стороны КПРФ и личгно со стороны ЗЮГАНОВА.Nikolay KuchkovСергеев -вор,у него сплошной криминал...Зачем клевещите.Сергеев,или вы-бот!?АСАлександр СергеевNikolay Kuchkov,хватит уже врать вам всем СТАОРАТЕЛЯМ КПРФ. КПСС ПРЕДАЛИ и СССР в т.ч. Сейчас за Россию взялисмь. Мы этого не допустим.Николай ТитовАфтар искажает факты - Грудинин не мелкий, хотя и пакостник.Александр ЛагуткинКомпартия приговорила себя ещё в конце 80-х руками членов Политбюро, ЦК, и Генсека. Никто не сделал больше для уничтожения авторитета Компартии и извращения изначальных идей социализма как Горбачев, Ельцин, Яковлев, Шеварнадзе и пр. Если в руковдство партией могут попадать такие деятели, то такая партия обречена. Это не относится к самой идее справедливого общества. Просто человечество до справедливого общества ещё не доросло. Может лет через 500-1000... Как знать...Юрий кокинДругих предателей поближе не замечаете?ИИринаКакой же мелочный и злопамятный Путин . Только за то ,что он увидел перед последними выборами Президента РФ быстро растущую популярность Грудинина ,он 3 года натравливает на него своих платных злобных шавок на ТВ ,в СМИ ,в Интернете ,своих едроссов ,свои репрессивные органы ,хочет вообще уничтожить "совхоз имени Ленина ". И устроил очередное "шоу "-из всех кандидатов на места в Госдуму ,только у одного Грудинина проверили -есть ли у него счета за границей ,и притащили какую-то "филькину грамоту " без печатей и подписей .евгений кузинКакая же ты дура,убогая!принимай галоперидол, может вернёшься в этот мир из псевдокоммунистических грёз.Mirzakhanov GaryЯ за Путина, но Грудинина явно травят: сколько исков и проверок. Это что нормально?! Он незаурядная личность, не то что Навальный!Valentina Fortunagrudinin takoi ze kak navalnyi.ИИринаДля Путина -да . Путин боится лидеров как для "левых ", так и для врагов коммунистов ,изображающих оппозицию .евгений кузинДа кто вас боится,убогих?😂Дмитрий Демочкинэто печаль(ВИВладимир ИвановЯ так понимаю, что Владимир Владимирович Путин -тоже человек не бедный. Один домишка в Геленджике за 100 миллиардов зашкаливает. А он у Путина не один...К тому же у поотобрали миллиарды у Грудинина....Найдите другой аргумент. Володин на одних своих перелетах хрен знает сколько сотен миллиардов государственных денег издымил. Так что знаете, не убедительно. Пусть Грудинин идёт в Думу. Лично я проголосую за табуретку, лишь бы не за Единую Россию. Сколько же они гадостей сделали, не один компьютер не сосчитает, задымит....евгений кузинМеньше слушать Анального надо!это насчёт Геленджика.а насчёт гадостей,КПРФ все девяностые в Думе в большинстве была,так что по поводу гадостей-это туда вопросы.а голосовать можно за кого угодно,только не надо думать,что рашкины,бондаренки и грудинины лучше едра.Анатолий ФедоровПакостники и не мелкие те, кто поддерживает власть олигархов и разрушителей страны.Villi sherbakСкажи и как у тебя в башке уживаются властные олигархи наряду с клубничным олигархом Грудининым.АСАлександр Сергеев"Мелкий пакостник" Грудинин вновь пытается ОБМАНУТЬ граждан» ГРУДИНИН ВОР. И ещё этот ВОР рассуждает о ВЛАСТИ и находит соперников в лице губернатора ВОРОБЬЁВА,. У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !? ВООБЩЕ, что происходит в России!? ЗЮГАНОВ и вся его ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ партия КПРФ против России может ещё позицианировать себя, как "НАРОДНАЯ", выдвигает ВОРОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ, таких как ГРУДИНИН, БОНДАРЕНКО, КАШИН, РАШКИН ПЛАТОШКИН и других, в РУКОВОДЯЩИЕ органы России - это уже БЕСПРЕДЕЛ !!! ВЛАСТЬ России ОБЯЗАНА не допустить этотго. ХВАТИТ уже ПРЕДАТЕЛЬСТВА со стороны КПРФ и личгно со стороны ЗЮГАНОВА.АСАлександр СергеевГРУДИНИН ВОР. И ещё этот ВОР рассуждает о ВЛАСТИ и находит соперников в лице губернатора ВОРОБЬЁВА,. У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !? СКСергей К→Александр Сергеев26 июля, 11:25 Реально было не так. Российская империя распалась до большевиков в силу внутренних причин. Мировая война и большая коррупция в стране этому способствовали. Рухнула царская власть и наступил в стране большой бардак. Большевики собрали империю обратно. Но в старом виде ее было уже не собрать. Да и зачем? Если она рухнула, то значит было что-то не так в ее устройстве. Ремонтировали большевики и собирали страну как понимали, и как получалось. Многие решения были вынужденными. Глупо на большевиков все вешать. Почему они должны быть умнее остальных? Российскую империю профукали не они... У них может ума не хватило. Но что-то все же сделали...ВКвладимир казарскийГрудинин - российская копия украинского Порошенко. У обоих слова всегда расходятся с делом. И цель в жизни одна - хапнуть как можно больше любыми способами.Комментировать
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