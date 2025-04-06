Поздним вечером пропавшего ребенка обнаружили почти в километре от села. Сотрудники МЧС России Анатолий Березка и Игорь Чуковенков прочесывали поле с фонарями и заметили светоотражение: блеснули элементы на куртке мальчика.
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