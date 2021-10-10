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Президент Сербии попросил Путина продавать стране газ подешевле

Президент Сербии попросил Путина продавать стране газ подешевле

Президент Сербии Александр Вучич попросил российского коллегу Владимира Путина продавать газ его стране по максимально выгодной цене.

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