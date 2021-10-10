Президент Сербии попросил Путина продавать стране газ подешевле

Президент Сербии Александр Вучич попросил российского коллегу Владимира Путина продавать газ его стране по максимально выгодной цене.
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