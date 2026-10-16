Первый день саммита Евросоюза закончился ничем, лидеры стран ЕС не смогли договориться по бюджету на 2028-2034 года.
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