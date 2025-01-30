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«Огромный рынок Эфиопии привлекает российские компании»

«Огромный рынок Эфиопии привлекает российские компании»

Российские компании прорабатывают в Эфиопии ряд перспективных экономических проектов в области автомобилестроения, электротехники и химической промышленности, сообщил «Известиям» посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин.

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