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Движение неприсоединения: Индонезия подняла вопрос независимости Палестины

Движение неприсоединения: Индонезия подняла вопрос независимости Палестины

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула проблему независимости Палестины на саммите, посвященном 60-летию Движения неприсоединения в Белграде (Сербия), сообщает Kompas.

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