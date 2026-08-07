НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Норрис выше Ферстаппена и Хэмилтона в рейтинге The Race за 1-ю половину сезона, Расселл – 8-й, Леклер – 10-й

Портал The Race представил рейтинг гонщиков «Формулы-1» по итогам первой половины сезона-2026. После каждого этапа эксперт Эдд Строу располагал спортсменов от лучшего к худшему.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии