Популярные статьи

Свежие комментарии

  • хохлошумер
    Холявы захотела, сучка!Спортсменка Тиман...
  • Зоя Копань
    Я так полагаю,что эта комбинация была продумана заранее! И эта сучка чего то боится даже у этих сраных пшеков! А что...Спортсменка Тиман...
  • Михаил Фадеев
    Правильно у нее очко играет.... Понимает однако... Грохнут эту шалаву для очередного наезда на Лукашенко!!!Белорусская атлет...

Обзор накопителя ADATA XPG Gammix S50 Lite: на что похож дешёвый SSD для PCIe 4.0 x4

Обзор накопителя ADATA XPG Gammix S50 Lite: на что похож дешёвый SSD для PCIe 4.0 x4

Недавно нам удалось познакомиться с новым потребительским твердотельным накопителем компании Intel – SSD 670p, с обзором которого будет полезно ознакомиться всем, кто интересуется происходящим в сфере носителей информации на базе флеш-памяти.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх