Обзор накопителя ADATA XPG Gammix S50 Lite: на что похож дешёвый SSD для PCIe 4.0 x4

Недавно нам удалось познакомиться с новым потребительским твердотельным накопителем компании Intel – SSD 670p, с обзором которого будет полезно ознакомиться всем, кто интересуется происходящим в сфере носителей информации на базе флеш-памяти.
Недавно нам удалось познакомиться с новым потребительским твердотельным накопителем компании Intel – SSD 670p, с обзором которого будет полезно ознакомиться всем, кто интересуется происходящим в сфере носителей информации на базе флеш-памяти.
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