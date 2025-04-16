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Развод мостов в Санкт-Петербурге: водная экскурсия на катере с капитаном

Развод мостов в Санкт-Петербурге: водная экскурсия на катере с капитаном

Развод мостов в Санкт-Петербурге: водная экскурсия на катере с капитаном Тамара АрноПетербург — город особой атмосферы, где соединяются воедино история, архитектура и неповторимое очарование водных артерий.

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