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СК: Северодвинец из ревности пытал ледяной водой связанную подругу

СК: Северодвинец из ревности пытал ледяной водой связанную подругу

В Сверодвинске 27-летний герой-любовник после дозы алкоголя и других веществ связал и начал истязать свою подругуСледственные органы в Архангельской области возбудили уголовное дело на 27-летнего жителя Северодвинска, который незаконно лишил свободы девушку, а также истязал её и угрожал убийством.

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