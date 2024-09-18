СК: Северодвинец из ревности пытал ледяной водой связанную подругу

В Сверодвинске 27-летний герой-любовник после дозы алкоголя и других веществ связал и начал истязать свою подругуСледственные органы в Архангельской области возбудили уголовное дело на 27-летнего жителя Северодвинска, который незаконно лишил свободы девушку, а также истязал её и угрожал убийством.