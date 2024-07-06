Всё по классике 2024: царство заднеприводных автомобилей

Мероприятие «Всё по классике» состоялось уже в восьмой раз. Легендарное сообщество «Боевая классика» приглашает к участию в своем фестивале владельцев всех заднеприводных автомобилей: от советской классики до самых новых иномарок.
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