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Случай потрясающей глупости: не заметил 5 знаков, летя по встречке (видео)

Случай потрясающей глупости: не заметил 5 знаков, летя по встречке (видео)

На камеру видеорегистратора попало нарушение рядности движения на улице Тамбовская в Пензе. Причем не единичное нарушение, а пять идентичных «фейлов» подряд! Очевидно, водитель Гранты пребывал в полной уверенности, что движется по своей полосе.

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