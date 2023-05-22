Случай потрясающей глупости: не заметил 5 знаков, летя по встречке (видео)

На камеру видеорегистратора попало нарушение рядности движения на улице Тамбовская в Пензе. Причем не единичное нарушение, а пять идентичных «фейлов» подряд! Очевидно, водитель Гранты пребывал в полной уверенности, что движется по своей полосе.