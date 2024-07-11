Транспортные полицейские в Тюменской области задержали браконьера, незаконно выловившего краснокнижного осетра

24 июля при патрулировании реки Иртыш сотрудники Тобольского линейного отделения полиции совместно с представителями Федерального агентства по рыболовству города Тобольска остановили моторную лодку, за рулем которой находился ранее не имевший проблем с законом 56-летний местный житель.