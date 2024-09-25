Насколько серьезна угроза блокады Финского залива

с1

са 1

Не смотря на отличную дорогу до Гельсинфорса, мы , как сказал Главнокомандующий, не будем использовать танковые клинья. У нас достаточно ракетного вооружения. Так что ни прощать, ни даже интернировать струббов и орпов необходимости не будет...