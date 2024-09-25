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РОСБАЛТ

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Насколько серьезна угроза блокады Финского залива

Насколько серьезна угроза блокады Финского залива

Страны НАТО вновь грозят «закрыть Балтику» для российских кораблей. В последнее время на международном фронте «противостояния русским» все более активно ведет себя ближайший сосед Санкт-Петербурга — Финляндия.

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Комментарии
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с1
са 1
Не смотря на отличную дорогу до Гельсинфорса, мы , как сказал Главнокомандующий, не будем использовать танковые клинья. У нас достаточно ракетного вооружения. Так что ни прощать, ни даже интернировать струббов и орпов необходимости не будет...
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