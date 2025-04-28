Конгрессвумен Грин описала встречу Трампа и Зеленского словами "все кончено"

REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала прошедшую в Ватикане встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
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