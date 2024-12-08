"Мысленно остаются на работе": Эксперт назвала три основных признака эмоционального выгорания

С таким состоянием жители России чаще всего сталкиваются в декабре, в преддверии длинных выходных.Соосновательница сервиса карьерного коучинга Наталья Рогова заявила, что в декабре жители России всё чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием и дала советы, как распознать это состояние и избежать негативных последствий.