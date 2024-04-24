Санкт-Петербург подключится к новому налоговому режиму с января 2025 года

Упрощенной системой отчетности будут пользоваться компании с оборотом до 60 млн в год Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли во втором чтении проект федеральной инициативы о включении города в эксперимент по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения.
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