Санкт-Петербург подключится к новому налоговому режиму с января 2025 года

Упрощенной системой отчетности будут пользоваться компании с оборотом до 60 млн в год Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли во втором чтении проект федеральной инициативы о включении города в эксперимент по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения.