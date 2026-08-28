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Царьград

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В новые рекомендации по лечению ожирения включили еще один блокатор аппетита

В новые рекомендации по лечению ожирения включили еще один блокатор аппетита

Врачам разрешат назначать тирзепатид, а доверие к семаглутиду повысят до максимума. Эксперты объяснили, в чем разница действия этих препаратов.

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