В новые рекомендации по лечению ожирения включили еще один блокатор аппетита

Врачам разрешат назначать тирзепатид, а доверие к семаглутиду повысят до максимума. Эксперты объяснили, в чем разница действия этих препаратов.
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Я на тирзетте худею, она отлично блокирует мое чувство голода