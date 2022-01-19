«Изделие 80»: на что будет способен российский бомбардировщик-невидимка?

В России полным ходом идет разработка первого стелс-бомбардировщика. Важно, что он не является модификацией советских наработок, а представляет собой совершенно новую, созданную с нуля машину, способную конкурировать с американскими аналогами.
В России полным ходом идет разработка первого стелс-бомбардировщика. Важно, что он не является модификацией советских наработок, а представляет собой совершенно новую, созданную с нуля машину, способную конкурировать с американскими аналогами.
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