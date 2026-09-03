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Газета.ру

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Зампредседателя ПСБ Дорофеев: альтернативные платежи могут вытеснить традиционный банкинг

Зампредседателя ПСБ Дорофеев: альтернативные платежи могут вытеснить традиционный банкинг

Альтернативные платежные системы могут вытеснить традиционный банкинг в международных расчетах, заявил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев в рамках флагманского диалога «Будущее финансов.

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