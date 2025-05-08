Подходы к диагностике костных метастазов при раке простаты: перспективы для лечения

Рак простаты — одно из наиболее распространённых онкологических заболеваний среди мужчин. Костные метастазы, которые могут возникать при этом заболевании, значительно ухудшают качество жизни пациентов и прогноз.
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