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Подходы к диагностике костных метастазов при раке простаты: перспективы для лечения

Рак простаты — одно из наиболее распространённых онкологических заболеваний среди мужчин. Костные метастазы, которые могут возникать при этом заболевании, значительно ухудшают качество жизни пациентов и прогноз.

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