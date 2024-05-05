Месси прокомментировал разгромную победу над «Нью-Йорк Ред Буллз»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о победе своей команды над «Нью-Йорк Ред Буллз». «Ещё одна важная победа для наших поклонников, чтобы продолжить наш путь», — написал Месси в своих социальных сетях.
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