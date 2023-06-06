В Житомирской области Украины прогремели взрывы

РИАМО - 6 июн. В Житомирской области произошли взрывы, пишут украинские СМИ. Ночью на всей территории страны прозвучал сигнал воздушной тревоги, в Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях и Харькове произошли взрывы, работала система ПВО.