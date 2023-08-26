Даниэль Дюбуа: «Меня обманули и лишили победы!»

«Я не думаю, что это был удар ниже пояса! Меня обманули и лишили победы!» – заявил Даниэль Дюбуа. Напомним, что в пятом раунде Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой был остановлен на пять минут.