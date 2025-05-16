На улицах столицы замечены врачи скорой помощи и спасатели: что происходит

Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) сообщает, что сегодня в муниципии Кишинёв проходят комплексные учения гражданской защиты, имитирующие действия по ликвидации последствий землетрясения.
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