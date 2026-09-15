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Царьград

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В Кузбассе клещи покусали 26 787 человек с начала сезона

В Кузбассе клещи покусали 26 787 человек с начала сезона

Тёплая погода в Кемеровской области способствует сохранению высокой активности клещей. По информации регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации после укусов этих членистоногих обратились 26 787 местных жителей.

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