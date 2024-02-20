Российский гонщик показал самые совершенные гоночные «Жигули» в мире

В России построили идеальные гоночные «Жигули». Вазовская «пятерка» кировчанина Клима Байкова получила заднюю независимую подвеску, амортизаторы Öhlins и регулируемый передний стабилизатор поперечной устойчивости.
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