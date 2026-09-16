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Газета.ру

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Врач Мерседес: в перепелиных яйца содержание железа выше, чем в куриных

Врач Мерседес: в перепелиных яйца содержание железа выше, чем в куриных

Пищевая ценность куриных и перепелиных яиц в целом сопоставима, однако в перепелиных яйцах выше содержание железа, калия, кальция и витаминов B2 и B12.

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